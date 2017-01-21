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На Житомирщині виявили сховок із 25 гранатами

На Житомирщині виявили сховок із 25 гранатами

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 21 січня. УНН. Сховок із 25 гранатами виявили у Бердичеві, повідомляє УНН відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.

Про виявлення боєприпасів правоохоронців повідомив місцевий житель. Він виявив 25 гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами.

“Усе виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває подальше з’ясування всіх обставин події, у тому числі походження боєприпасів”, — повідомляють у поліції.

Нагадаємо, у січні в районі проведення антитерористичної операції правоохоронці виявили три схованки з великою кількістю боєприпасів.

Українські Національні Новини

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