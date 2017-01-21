В Житомирской области обнаружили тайник с 25 гранатами

Об обнаружении боеприпасов правоохранителям сообщил местный житель. Он обнаружил 25 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалом.

"Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе происхождение боеприпасов", - сообщают в полиции.

Напомним, в январе в районе проведения антитеррористической операции правоохранители обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов.