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На Житомирщині викрито начальника сектору патрульної поліції, яка вимагала гроші у громадян

На Житомирщині викрито начальника сектору патрульної поліції, яка вимагала гроші у громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На Житомирщині викрито начальника сектору патрульної поліції на систематичному вимаганні коштів за не притягнення до адмінвідповідальності місцевих жителів. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Установлено, що співробітник поліції встановила щомісячну “таксу” та вимагала від жителів Попільнянського району, які незаконно виготовляли самогон, кошти за не притягнення останніх до адміністративної відповідальності.

Під час одержання чергової неправомірної вигоди її затримано правоохоронцями, а одержану нею суму в розмірі 700 гривень вилучено.

На даний час проводяться обшуки за її місцем роботи та проживання та готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

 

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