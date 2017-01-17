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В Житомирской области разоблачили начальника сектора патрульной полиции, которая требовала деньги у граждан

Киев • УНН

 • 12558 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Житомирской области разоблачили начальника сектора патрульной полиции на систематическом вымогательстве за непривлечение к административной ответственности местных жителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что сотрудник полиции установила ежемесячную "таксу" и требовала от жителей Попельнянского района, которые незаконно изготовляли самогон, средства за непривлечение последних к административной ответственности.

При получении очередной неправомерной выгоды ее задержали правоохранители, а полученную ею сумму в размере 700 гривен изъяли.

В настоящее время проводятся обыски по его месту работы и жительства и готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

 

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