В Житомирской области разоблачили начальника сектора патрульной полиции, которая требовала деньги у граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Житомирской области разоблачили начальника сектора патрульной полиции на систематическом вымогательстве за непривлечение к административной ответственности местных жителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что сотрудник полиции установила ежемесячную "таксу" и требовала от жителей Попельнянского района, которые незаконно изготовляли самогон, средства за непривлечение последних к административной ответственности.
При получении очередной неправомерной выгоды ее задержали правоохранители, а полученную ею сумму в размере 700 гривен изъяли.
В настоящее время проводятся обыски по его месту работы и жительства и готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении от должности.