На Житомирщині вбитий чоловік кілька діб пролежав у квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Житомирській області розслідується вбивство чоловіка, який кілька діб пролежав мертвим у власному помешканні. При це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У с. Паволоч Попільнянського району у власному помешканні виявлено труп чоловіка 1964 року народження. Відомо, що чоловік мав інвалідність та проживав самотньо. На тілі покійного виявлено садна та відкриту черепно-мозкову травму.
За попередньою інформацією покійний пролежав в помешканні три доби з моменту смерті.
Встановлено також зникнення коштів та харчів.
Проводиться досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Хмельницькій області пенсіонер пострілом в голову випадково вбив товариша біля мішені.