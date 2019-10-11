В Житомирской области убит мужчина несколько суток пролежал в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Житомирской области расследуется убийство мужчины, который несколько дней пролежал мертвым в собственном доме. При этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В с. Паволочь Попильнянского района в собственном доме обнаружен труп мужчины 1964 года. Известно, что человек имел инвалидность и проживал одиноко. На теле покойного обнаружено ссадины и открытую черепно-мозговую травму.
По предварительной информации покойный пролежал в квартире трое суток с момента смерти.
Установлено также исчезновение средств и продуктов.
Проводится досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Хмельницкой области пенсионер выстрелом в голову случайно убил товарища у мишени.