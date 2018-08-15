На Житомирщині вантажівка протаранила легковик: загинули двоє людей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 серпня. УНН. Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення легковика та фури на Житомирщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась сьогодні вранці на автодорозі "Київ-Чоп" в районі села Ставище. Повідомлення про подію надійшло близько 6:10.
Відомо, що водій вантажівки "Вольво" з турецькою реєстрацією виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із легковиком "ВАЗ". У результаті водій легковика, житель столиці, 1990 року народження, та його пасажир, житель Чернігівщини, 1987 року народження, від отриманих травм загинули. Вантажівка ж від удару загорілась та майже вщерть згоріла. Сам керманич вантажівки з місця події втік. Нині встановлено, що він громадянин Туреччини 1967 року народження. Нині рух однією зі смуг траси значно ускладнений.
"Попередня кваліфікація події - ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, у Львівській області, зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок ДТП водій одного з транспортних засобів загинув.