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В Житомирской области грузовик протаранил легковушку: погибли два человека

Киев • УНН

 • 14193 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 августа. УНН. Два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры в Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

В Житомирской области грузовик протаранил легковушку: погибли два человека

Авария произошла сегодня утром на автодороге "Киев-Чоп" в районе села Ставище. Сообщение о происшествии поступило около 6:10.

Известно, что водитель грузовика "Вольво" с турецкой регистрацией выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате водитель легковушки, житель столицы, 1990 года рождения, и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 года рождения, от полученных травм погибли. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся. В настоящее время установлено, что он гражданин Турции 1967 года. Сейчас движение одной из полос трассы значительно затруднен.

"Предварительная квалификация события - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, на трассе Киев-Чоп, во Львовской области, столкнулись два грузовика. В результате ДТП водитель одного из транспортных средств погиб.

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