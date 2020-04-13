На Житомирщині в 11 медиків підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Житомирській області COVID-19 підтвердили в 11 медичних працівників. Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Серед хворих сьогодні ми маємо 11 медичних працівників. Загальний стан у всіх задовільний, отримують лікування стаціонарно й частина знаходиться на амбулаторному (лікуванні — ред.)”, — розповів Суслик.
Нагадаємо, в Житомирській області станом на 13 квітня зафіксовано 95 випадків COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.