В Житомирской области в 11 медиков подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Житомирской области COVID-19 подтвердили в 11 медицинских работников. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Среди больных сегодня мы имеем 11 медицинских работников. Общее состояние у всех удовлетворительное, получают лечение стационарно и часть находится на амбулаторном (лечении — ред.)”, — рассказал Суслик.
Напомним, в Житомирской области по состоянию на 13 апреля зафиксировано 95 случаев COVID-19.
Как сообщалось, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.