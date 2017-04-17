На Житомирщині у ДТП загинуло п'ятеро осіб
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 квітня. УНН. П’ятеро людей загинуло внаслідок ДТП поблизу с.Кам’янка Олевського району, повідомляє УНН прес-служба ДСНС області.
Повідомлення про ДТП рятувальники отримали сьогодні о 16:15, аварія сталась на 240 км автодороги “Київ-Ковель”.
“Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Suzuki та ВАЗ-2109, двоє водіїв та троє пасажирів легковиків загинули, ще двоє пасажирів отримав травми. За допомогою гідравлічних ножиць бійці ДСНС розрізали бокові стійки в обох автомобілів, зняли дах та дістали двох постраждалих із автомобіля Suzuki, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні. Далі рятувальники також, застосувавши гідравлічний інструмент, деблокували трьох загиблих із понівеченого Suzuki та двох загиблих із ВАЗ-2109”, — повідомляють рятувальники.
Наразі обставини ДТП з’ясовуються.
Нагадаємо, у Владивостоку притягли до відповідальності підлітка, який скоїв ДТП з 11 автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.