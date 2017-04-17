В Житомирской области в ДТП погибли пять человек

Сообщение о ДТП спасатели получили сегодня в 16:15, авария произошла на 240 км автодороги “Киев-Ковель”.

“В результате столкновения двух легковых автомобилей Suzuki и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушек погибли, еще двое пассажиров получили травмы. С помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и достали двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которые были госпитализированы в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы. Далее спасатели также, при помощи гидравлического инструмента, деблокировали троих погибших из искореженного Suzuki и двух погибших с ВАЗ-2109”, — сообщают спасатели.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, во Владивостоке привлекли к ответственности подростка, который совершил ДТП с 11 автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.