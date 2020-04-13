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На Житомирщині троє пацієнтів із COVID-19 перебувають у важкому стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Житомирській області троє пацієнтів із COVID-19 перебувають у важкому стані. Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Із 95 випадків у нас лише три важких. Один пацієнт підключений до апарату ШВЛ, в усіх інших стан контрольований", - сказав Бунечко.

Також начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик додав, що інші двоє - знаходяться на кисневій підтримці, їхній загальний стан важкий, але стабільний.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 13 квітня, зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 - летальні.

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