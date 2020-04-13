В Житомирской области трое пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Житомирской области трое пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Из 95 случаев у нас только три тяжелых. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ, во всех других состояние контролируемое", - сказал Бунечко.
Также начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслык добавил, что остальные двое - находятся на кислородной поддержке, их общее состояние тяжелое, но стабильное.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 13 апреля, зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 - летальные.