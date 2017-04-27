На Житомирщині судитимуть прикордонника за хабарництво
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 квітня. УНН. За хабарництво та зберігання зброї судитимуть прикордонника на Житомирщині, повідомляє прес-служба військової прокуратури Житомирського гарнізону центрального регіону України, передає УНН.
Стосовно чоловіка вже затверджено та направлено до суду обвинувальний акт.
Відомо, що затриманий — начальник відділу прикордонної служби “Копище” Житомирського прикордонного загону Північного регіонального Управління Державної прикордонної служби України.
“З грудня 2016 року по лютий 2017 року капітан отримав через посередника 300 доларів США від цивільної особи за переміщення товаро-матеріальних цінностей, а саме фірмового брендового одягу відомих світових марок поза митним контролем через державний кордон України до Республіки Білорусь.
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За цю „винагороду“, прикордонник також „закрив очі“ на адміністративне правопорушення з боку громадянина та не притягнув його до відповідальності”, — повідомляють у прокуратурі.
Під час обшуку у помешканні чоловіка також виявили боєприпаси.
Таким чином, він обґрунтовано обвинувачується за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища), ч.3 ст.263 КК України (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).