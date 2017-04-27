В Житомирской области будут судить пограничника за взяточничество
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. За взяточничество и хранение оружия будут судить пограничника в Житомирской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Житомирского гарнизона центрального региона Украины, передает УНН.
В отношении мужчины уже утвержден и направлен в суд обвинительный акт.
Известно, что задержанный — начальник отдела пограничной службы “Копище” Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
“С декабря 2016 по февраль 2017 капитан получил через посредника 300 долларов США от гражданского лица за перемещение товарно-материальных ценностей, а именно фирменного брендовой одежды известных мировых марок вне таможенного контроля через государственную границу Украины в Республику Беларусь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура объявила в розыск экс-руководителей Одесского НПЗ
За это „вознаграждение“, пограничник также „закрыл глаза“ на административном правонарушении со стороны гражданина и не привлек его к ответственности”, — сообщают в прокуратуре.
Во время обыска в доме мужчины также обнаружили боеприпасы.
Таким образом, он обоснованно обвиняется по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного служебного положения), ч.3 ст.263 УК Украины (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).