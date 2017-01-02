На Житомирщині сталась ДТП за участю поліцейських на службовому авто

Аварія сталась вчора близько 17:00 на території Ємільчинського району. При зустрічному роз’їзді відбулось зіткнення ВАЗ 2109 та поліцейського автомобіля Niva Chevrolet, яким керував 23-річний співробітник одного із територіальних управлінь ГУ НП області.

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗ та його пасажирка отримали тілесні ушкодження. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ”, — повідомляють у поліції.

Також правоохоронцями розпочате службове розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення щодо поліцейського, який перебував за кермом.

Нагадаємо, цими днями діючий підполковник поліції п'яним потрапив у ДТП у Запоріжжі.