В Житомирской области произошло ДТП с участием полицейских на служебном авто
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 января. УНН. ДТП с участием сотрудников полиции на служебном авто произошло в Житомирской области, сообщает УНН отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.
Авария произошла вчера около 17:00 на территории Емильчинского района. При встречном разъезде произошло столкновение ВАЗ 2109 и полицейского автомобиля Niva Chevrolet, которым управлял 23-летний сотрудник одного из территориальных управлений ГУ НП области.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ и его пассажирка получили телесные повреждения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", - сообщают в полиции.
Также правоохранителями начато служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения в отношении полицейского, который находился за рулем.
Напомним, на днях действующий подполковник полиции пьяным попал в ДТП в Запорожье.