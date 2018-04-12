На Житомирщині спіймали злочинця, який втік з в'язниці
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поліцейські затримали в’язня, який 10 квітня втік з житомирської в’язниці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко, передає УНН.
Затримали чоловіка на території Ружинського району — саме там затриманий проживав до ув’язнення.
“Окрема вдячність активним жителям Житомирщини, які відгукнулись на інформацію поліції про розшук небезпечного злочинця та допомагали у цьому. Саме ваші відомості відіграли важливу роль”, — написала А.Ващенко.
Як повідомляв УНН, 10 квітня з Житомирської установи виконання покарань втік небезпечний в’язень.