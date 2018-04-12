В Житомирской области поймали сбежавшего из тюрьмы преступника

Задержали мужчину на территории Ружинского района - именно там задержанный проживал до заключения.

"Отдельная благодарность активным жителям Житомирской области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши сведения сыграли важную роль", - написала А.Ващенко.

Как сообщал УНН, 10 апреля из Житомирской учреждения исполнения наказаний сбежал опасный заключенный.