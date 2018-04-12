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В Житомирской области поймали сбежавшего из тюрьмы преступника

В Житомирской области поймали сбежавшего из тюрьмы преступника

Киев  •  УНН

 • 32830 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полицейские задержали заключенного, который 10 апреля бежал из житомирской тюрьме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко, передает УНН.

Задержали мужчину на территории Ружинского района - именно там задержанный проживал до заключения.

"Отдельная благодарность активным жителям Житомирской области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши сведения сыграли важную роль", - написала А.Ващенко.

Как сообщал УНН, 10 апреля из Житомирской учреждения исполнения наказаний сбежал опасный заключенный.

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