На Житомирщині приватна фірма під час розмитнення євроблях "відмила" понад 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність комерційної структури, яка під час розмитнення євроблях "відмила" 6,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Восени минулого року СБУ блокувала діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податкових платежів, який "спеціалізувався" на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час імпорту автомобілів із держав Євросоюзу ділки використовували одну із житомирських фірм. За документами, які структура подавала до податкових органів, ціна на машини була заниженою вдвічі. Лише через одну цю фірму зловмисники "відмили" 6,5 мільйона гривень", - сказано у повідомленні.
Під час проведення обшуків за місцем реєстрації комерційної структури правоохоронці вилучили оргтехніку та матеріали, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі власниці фірми оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно фірми.
Нагадаємо, одна з найбільших продуктових мереж України - "Сільпо" відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції.