На Житомирщині потяг збив жінку

Зазначається, що подія сталась вчора ввечері у Бердичеві.

"На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що близько 16.10 год. вантажний потяг, що рухався у напрямку м. Козятина збив жінку, віком близько 70 років, яка знаходилась на колії. Від отриманих травм вона загинула на місці події.", - повідомляють у поліції.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Нині триває встановлення особи загиблої та обставин події.

Як повідомляв УНН, на Львівщині потяг насмерть збив пенсіонера.