В Житомирской области поезд насмерть сбил женщину
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Товарный поезд сбил пожилую женщину на Житомирщине. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.
Отмечается, что происшествие произошло вчера вечером в Бердичеве.
"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что около 16.10 ч. Грузовой поезд, который двигался в направлении Козятина сбил женщину в возрасте около 70 лет, которая находилась на пути. От полученных травм она погибла на месте происшествия", - сообщают в полиции.
Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Сейчас идет установление личности погибшей и обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, на Львовщине поезд насмерть сбил пенсионера.