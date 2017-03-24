На Житомирщині під колесами поїзда загинула жінка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 березня. УНН. Жінка потрапила під колеса поїзда на Житомирщині, повідомляє УНН відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
"23 березня о 21:00 до поліції надійшло повідомлення про смертельне травмування вантажним потягом людини", - йдеться у повідомленні.
Подія сталась вчора близько 21:00 на станції Яблунець Ємільчинського району. Від отриманих травм жінка, мешканка районного центру, померла.
Попередньо відомо, що загибла мала психічне захворювання.
Нагадаємо, 14 березня о 23:20, до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Самойлівка” про те, що на 946 кілометрі залізничної колії “Лозова-Павлоград” потяг збив невідомого чоловіка, віком 35-40 років.