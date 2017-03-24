На Житомирщині під колесами поїзда загинула жінка

"23 березня о 21:00 до поліції надійшло повідомлення про смертельне травмування вантажним потягом людини", - йдеться у повідомленні.

Подія сталась вчора близько 21:00 на станції Яблунець Ємільчинського району. Від отриманих травм жінка, мешканка районного центру, померла.

Попередньо відомо, що загибла мала психічне захворювання.

Нагадаємо, 14 березня о 23:20, до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Самойлівка” про те, що на 946 кілометрі залізничної колії “Лозова-Павлоград” потяг збив невідомого чоловіка, віком 35-40 років.