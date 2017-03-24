В Житомирской области под колесами поезда погибла женщина

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13434 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 61273 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110790 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126165 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135065 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127694 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119453 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107676 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103962 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Житомирской области под колесами поезда погибла женщина

В Житомирской области под колесами поезда погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 11102 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 марта. УНН. Женщина попала под колеса поезда в Житомирской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"23 марта в 21:00 в полицию поступило сообщение о смертельном травмировании грузовым поездом человека", - говорится в сообщении.

Событие произошло вчера около 21:00 на станции Яблонец Емильчинского района. От полученных травм женщина, жительница районного центра, погибла.

Предварительно известно, что погибшая имела психическое заболевание.

Напомним, 14 марта в 23:20, в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Самойловка" о том, что на 946 километре железнодорожного пути "Лозовая-Павлоград" поезд сбил неизвестного мужчину в возрасте 35-40 лет.

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