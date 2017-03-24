В Житомирской области под колесами поезда погибла женщина

"23 марта в 21:00 в полицию поступило сообщение о смертельном травмировании грузовым поездом человека", - говорится в сообщении.

Событие произошло вчера около 21:00 на станции Яблонец Емильчинского района. От полученных травм женщина, жительница районного центра, погибла.

Предварительно известно, что погибшая имела психическое заболевание.

Напомним, 14 марта в 23:20, в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Самойловка" о том, что на 946 километре железнодорожного пути "Лозовая-Павлоград" поезд сбил неизвестного мужчину в возрасте 35-40 лет.