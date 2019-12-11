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На Житомирщині оголосили про підозру секретарю міськради, яка не внесла у декларацію 15 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Житомирщині секретарю міськради оголосили про підозру, яка вносила до декларації неправдиві дані на загальну суму понад 13, 14 та 15 млн грн. за 2016-2018 роки відповідно. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Житомирської області.

Так, у середу, 11 грудня, прокурор Житомирської області Олег Василів повідомив про підозру секретарю однієї з міських рад за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації.

"За версією слідства, посадовець неодноразово подавала шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування із недостовірними відомостями, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 13, 14 та 15 млн грн. за 2016-2018 роки відповідно", - сказано у повідомленні.

Вказані обставини підтверджено у тому числі висновками та відповідними рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції.

За результатами досудового розслідування, посадовій особі повідомлено про підозру у скоєнні корупційного кримінального правопорушення за ст. 366-1 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Нагадаємо, посадову особу Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України притягнуто до відповідальності за неповідомлення НАЗК про придбання у власність двох автомобілів.

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