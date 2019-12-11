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В Житомирской области объявили о подозрении секретарю горсовета, которая не внесла в декларацию 15 млн гривен

В Житомирской области объявили о подозрении секретарю горсовета, которая не внесла в декларацию 15 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12232 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Житомирской области секретарю горсовета объявили о подозрении, которая вносила в декларации ложные сведения на общую сумму более 13, 14 и 15 млн грн за 2016-2018 годы соответственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.

Так, в среду, 11 декабря, прокурор Житомирской области Олег Васильев сообщил о подозрении секретарю одного из городских советов по факту внесения недостоверных сведений в декларации.

"По версии следствия, чиновник неоднократно подавала путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления с недостоверными сведениями, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 13, 14 и 15 млн грн. за 2016-2018 годы соответственно", - сказано в сообщении.

Указанные обстоятельства подтверждены в том числе выводами и соответствующими решениями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По результатам предварительного расследования, должностному лицу сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления по ст. 366-1 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в области, при оперативном сопровождения УСР в Житомирской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Напомним, должностное лицо Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины привлечено к ответственности за несообщение НАПК о приобретении в собственность двух автомобилей.

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