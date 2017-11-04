На Житомирщині на мосту перекинулося авто, загинув неповнолітній

Аварія сталася вчора ввечері близько 23:00 у селі Слобідка Коростишівського району.

Попередньо відомо, що 17-річний водій автомобіля ВАЗ 2101, проїжджаючи по мосту, не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка перекинулася.

Від удару водій та його 25-річний пасажир вилетіли з автомобіля на узбіччя дороги. Від отриманих травм 17-річний водій помер на місці пригоди.

Пасажир "копійки" серйозних травм не отримав. Відомо, що і водій, і пасажир ВАЗівки - мешканці Черняхівського району.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Львівщині загинули дві людини.