В Житомирской области на мосту перевернулось авто, погиб несовершеннолетний

Авария произошла вчера вечером около 23:00 в селе Слободка Коростышевского района.

Предварительно известно, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101, проезжая по мосту, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

От удара водитель и его 25-летний пассажир вылетели из автомобиля на обочину дороги. От полученных травм 17-летний водитель скончался на месте происшествия.

Пассажир "копейки" серьезных травм не получил. Известно, что и водитель, и пассажир ВАЗа - жители Черняховского района.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области погибли два человека.