На Житомирщині мисливець погрожував прикордонникам рушницею

"Учора надвечір під час несення служби прикордонний наряд відділу "Копище" Житомирського загону почув поодинокі постріли. Прикордонники негайно вирушили у напрямку пострілів та за деякий час неподалік державного кордону виявили чоловіка з мисливською рушницею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вимогу розрядити зброю та надати документи для перевірки чоловік відповів відмовою та направив рушницю на прикордонний наряд. Чоловіка повторно попередили, що у разі невиконання законних вимог правоохоронців, буде застосована зброя.

"Надалі чоловік, ймовірно, зрозумівши серйозність намірів прикордонників, вдався до втечі. Але далеко втекти йому не вдалося, бо, почувши попереджувальні постріли прикордонників, він змушений був зупинитися. Правопорушника, яким виявився 43-річний житель Рівненщини, прикордонний наряд затримав. Наразі йому загрожує відповідальність за двома кримінальними статтями – ст.345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст. 248 "Незаконне полювання". Чоловіка та рушницю передано співробітникам Нацполіції. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у рамках протидії протиправній діяльності на українсько-білоруській ділянці державного кордону з середини липня цього року розпочалась спільна спеціальна прикордонна операція "Зубр-2020".