В Житомирской области охотник угрожал пограничникам ружьем
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Житомирской области задержали 43-летнего охотника, который угрожал пограничникам ружьем, а потом начал убегать. Ему грозит ответственность по двум уголовным статьям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера вечером во время несения службы пограничный наряд отдела "Копище" Житомирского отряда услышал одиночные выстрелы. Пограничники немедленно отправились в направлении выстрелов и через некоторое время неподалеку от государственной границы обнаружили мужчину с охотничьим ружьем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по требованию разрядить оружие и предоставить документы для проверки мужчина ответил отказом и направил ружье на пограничный наряд. Мужчину повторно предупредили, что в случае невыполнения законных требований правоохранителей, будет применено оружие.
"В дальнейшем мужчина, вероятно, поняв серьезность намерений пограничников, принялся в бегство. Но далеко убежать ему не удалось, потому что, услышав предупредительные выстрелы пограничников, он вынужден был остановиться. Правонарушителя, которым оказался 43-летний житель Ровенской области, пограничный наряд задержал. Сейчас ему грозит ответственность по двум уголовным статьям - ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 248 "Незаконная охота". Мужчину и ружье передано сотрудникам Нацполиции. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках противодействия противоправной деятельности на украинском-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020".