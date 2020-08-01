В Житомирской области охотник угрожал пограничникам ружьем

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 64083 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103787 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108696 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136609 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111680 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133050 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102369 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104759 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102158 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В Житомирской области охотник угрожал пограничникам ружьем

В Житомирской области охотник угрожал пограничникам ружьем

Киев  •  УНН

 • 12868 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Житомирской области задержали 43-летнего охотника, который угрожал пограничникам ружьем, а потом начал убегать. Ему грозит ответственность по двум уголовным статьям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера вечером во время несения службы пограничный наряд отдела "Копище" Житомирского отряда услышал одиночные выстрелы. Пограничники немедленно отправились в направлении выстрелов и через некоторое время неподалеку от государственной границы обнаружили мужчину с охотничьим ружьем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по требованию разрядить оружие и предоставить документы для проверки мужчина ответил отказом и направил ружье на пограничный наряд. Мужчину повторно предупредили, что в случае невыполнения законных требований правоохранителей, будет применено оружие.

"В дальнейшем мужчина, вероятно, поняв серьезность намерений пограничников, принялся в бегство. Но далеко убежать ему не удалось, потому что, услышав предупредительные выстрелы пограничников, он вынужден был остановиться. Правонарушителя, которым оказался 43-летний житель Ровенской области, пограничный наряд задержал. Сейчас ему грозит ответственность по двум уголовным статьям - ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 248 "Незаконная охота". Мужчину и ружье передано сотрудникам Нацполиции. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках противодействия противоправной деятельности на украинском-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020".

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