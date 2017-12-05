На Житомирщині маршрутка врізалась у снігоприбиральну машину, є постраждалі

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Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Житомирському районі на трасі “Київ-Чоп” маршрутка зіштовхнулась із снігоприбиральною машиною. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Рятувальників викликали, аби деблокувати водія із понівеченої кабіни буса “Mercedes Sprinter”.

Відомо, що пригода сталась сьогодні вранці, у маршрутці знаходилось 4 пасажирів. З невідомих причин водій буса зіштовхнувся із снігоприбиральною машиною “МАЗ”.

В результаті травми отримав один пасажир автобуса та водій — їх госпіталізували. Троє пасажирів не постраждали, як і водій “МАЗа”.

Нагадаємо, в результаті нічної ДТП в Одесі загинула одна людина, ще двох госпіталізували.

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