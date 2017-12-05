В Житомирской области маршрутка врезалась в снегоуборочную машину, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Житомирском районе на трассе "Киев-Чоп" маршрутка столкнулась с снегоуборочной машиной. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области.
Спасателей вызвали, чтобы деблокировать водителя из искареженной кабины автобуса “Mercedes Sprinter”.
Известно, что происшествие произошло сегодня утром в маршрутке находилось 4 пассажиров. По неизвестным причинам водитель автобуса столкнулся с снегоуборочной машиной “МАЗ”.
В результате травмы получил один пассажир автобуса и водитель — их госпитализировали. Трое пассажиров не пострадали, как и водитель “МАЗа”.
Напомним, в результате ночной ДТП в Одессе погиб один человек, еще двое госпитализированы.