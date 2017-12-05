В Житомирской области маршрутка врезалась в снегоуборочную машину, есть пострадавшие

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 81456 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 55452 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107877 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109273 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127665 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105822 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107646 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113129 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117381 просмотра

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Житомирском районе на трассе "Киев-Чоп" маршрутка столкнулась с снегоуборочной машиной. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области.

Спасателей вызвали, чтобы деблокировать водителя из искареженной кабины автобуса “Mercedes Sprinter”.

Известно, что происшествие произошло сегодня утром в маршрутке находилось 4 пассажиров. По неизвестным причинам водитель автобуса столкнулся с снегоуборочной машиной “МАЗ”.

В результате травмы получил один пассажир автобуса и водитель — их госпитализировали. Трое пассажиров не пострадали, как и водитель “МАЗа”.

Напомним, в результате ночной ДТП в Одессе погиб один человек, еще двое госпитализированы.

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