На Житомирщині ліквідували ще два осередки лісової пожежі

“Станом на 10:00 4 травня в Овруцькому районі ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу села Можари (виникло 16 квітня) та села Усове (виникло 28 квітня)”, — сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 7:00 4 травня пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані, а на Житомирщині три осередки — ліквідовані.