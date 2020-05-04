На Житомирщині ліквідували ще два осередки лісової пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Житомирщині на ранок 4 травня пожежники ліквідували два осередки загорання лісової підстилки, загорання яких розпочалося ще 16 та 28 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Станом на 10:00 4 травня в Овруцькому районі ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу села Можари (виникло 16 квітня) та села Усове (виникло 28 квітня)”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, станом на 7:00 4 травня пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані, а на Житомирщині три осередки — ліквідовані.