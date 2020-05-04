В Житомирской области ликвидировали еще два очага лесного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомирской области на утро 4 мая пожарные ликвидировали два очага возгорания лесной подстилки, возгорание которых началось еще 16 и 28 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 10:00 4 мая в Овручском районе ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи села Можары (возникло 16 апреля) и села Усово (возникло 28 апреля)", - говорится в сообщении.
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Напомним, по состоянию на 7:00 4 мая пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы, а в Житомирской области три очага - ликвидированы.