В Житомирской области ликвидировали еще два очага лесного пожара

"По состоянию на 10:00 4 мая в Овручском районе ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи села Можары (возникло 16 апреля) и села Усово (возникло 28 апреля)", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 7:00 4 мая пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы, а в Житомирской области три очага - ликвидированы.