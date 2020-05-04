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На Житомирщині ліквідували низку пожеж, у Чорнобильській зоні ще гасять осередки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 7:00 понеділка пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані, а на Житомирщині три осередки — ліквідовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.

На Житомирщині ліквідували низку пожеж, у Чорнобильській зоні ще гасять осередки

У Київській області станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки.

У Житомирській області станом на 7 год. 3 травня підрозділами ДСНС пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізовані.

“3 травня поблизу с. Першотравневе, с. Дубовий Гай та с. Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки”, — додається у повідомленні.

“Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 чоловік та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки”, — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, на Житомирщині під час спалювання трави загинула 79-річна жінка.

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