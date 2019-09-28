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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Житомирщині легковик насмерть збив пенсіонерку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Житомирській області, в селі Романівка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля "ВАЗ" та літньої жінки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

На Житомирщині легковик насмерть збив пенсіонерку

Попередньо, 39-річний водій автомобіля "ВАЗ-2103", рухаючись селом, здійснив наїзд на місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому для цього місці.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 76-річна пенсіонерка отримала смертельні тілесні ушкодження.

Усі обставини події з’ясовуються у рамках розпочатого за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України досудового розслідування.

Нагадаємо, у Маріуполі на пішохідному переході збили двох дітей.

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