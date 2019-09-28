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В Житомирской области легковушка насмерть сбила пенсионерку

Киев • УНН

 • 11275 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Житомирской области, в селе Романовка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ" и пожилой женщины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Житомирской области легковушка насмерть сбила пенсионерку

Предварительно, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2103", двигаясь по селу, совершил наезд на местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 76-летняя пенсионерка получила смертельные телесные повреждения.

Все обстоятельства происшествия выясняются в рамках начатого по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины досудебного расследования.

Напомним, в Мариуполе на пешеходном переходе сбили двух детей.

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