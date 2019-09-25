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Водійка у Маріуполі збила на переході двох дітей

Водійка у Маріуполі збила на переході двох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Маріуполі на пішохідному переході збили двох дітей, поліція встановлює обставини ДТП. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

"12-річний хлопчик та дівчина 2003 року народження переходили дорогу на зелене світло для пішоходів, коли на них наїхав автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 7:50. Постраждалих дітей доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

"Встановлено, що наїзд на дітей скоїла водійка автомобіля Chevrolet, жителька одного з місцевих сіл", - додали у поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, відомство здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

У прокуратурі розповіли деталі ДТП, вказавши, що 38-річна водій автомобіля Chevrolet на пішохідному переході скоїла наїзд на 12-річного хлопця та 15-річну дівчину, які прямували на навчання до технікуму. "Дівчину із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а хлопця з тупою травмою живота та розривом селезінки доставлено до лікарні", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у ДТП на Донеччині постраждало 10 осіб, троє з них - діти.

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