На Житомирщині фура в'їхала у гужовий віз, одна людина загинула

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Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 березня. УНН. Одна людина загинула та ще одна отримала травми внаслідок зіткнення підводи та вантажівки на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.

Аварія сталась вчора о 20:20 вечора на трасі "Київ-Ковель" на території Олевського району. Водій вантажівки Renault не впорався з керуванням та зіткнувся із підводою, яка рухалась у попутньому напрямку.

"Унаслідок ДТП постраждали пасажири повозки. 44-річний житель с. Кишина Олевського району з отриманими травмами був госпіталізований. Врятувати життя 54-річному жителю цього ж села медикам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув дорогою до медичного закладу", - повідомили у поліції.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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