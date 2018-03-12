На Житомирщині фура в'їхала у гужовий віз, одна людина загинула
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 березня. УНН. Одна людина загинула та ще одна отримала травми внаслідок зіткнення підводи та вантажівки на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась вчора о 20:20 вечора на трасі "Київ-Ковель" на території Олевського району. Водій вантажівки Renault не впорався з керуванням та зіткнувся із підводою, яка рухалась у попутньому напрямку.
"Унаслідок ДТП постраждали пасажири повозки. 44-річний житель с. Кишина Олевського району з отриманими травмами був госпіталізований. Врятувати життя 54-річному жителю цього ж села медикам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув дорогою до медичного закладу", - повідомили у поліції.
За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.