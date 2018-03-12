в Житомирской области фура въехала в гужевой воз, один человек погиб
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 марта. УНН. Один человек погиб и еще один получил травмы в результате столкновения подводы и грузовики в Житомирской области, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в области, передает УНН.
Авария произошла вчера в 20:20 вечера на трассе "Киев-Ковель" на территории Олевского района. Водитель грузовика Renault не справился с управлением и столкнулся с подводой, которая двигалась в попутном направлении.
"В результате ДТП пострадали пассажиры повозки. 44-летний житель с. Кишиневе Олевского района с полученными травмами был госпитализирован. Спасти жизнь 54-летнему жителю этого же села медикам не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина погиб по дороге в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
По факту аварии начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.