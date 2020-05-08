На Житомирщині чоловік до смерті побив матір
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У місті Малин Житомирської області чоловік до смерті побив матір. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Чоловік 1969 року народження напідпитку посварився зі своєю матір’ю (1937 року народження).
Під час сварки чоловік повалив її з ніг і почав бити руками і ногами. У результаті він завдав їй множинні переломи, від яких жінка померла.
За цим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 КК України - "Умисне вбивство").
Підозрюваного затримано.
Нагадаємо, у Сіверську чоловік через кілька місяців повідомив у поліцію про вбивство товариша.