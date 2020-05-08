На Житомирщині чоловік до смерті побив матір

Чоловік 1969 року народження напідпитку посварився зі своєю матір’ю (1937 року народження).

Під час сварки чоловік повалив її з ніг і почав бити руками і ногами. У результаті він завдав їй множинні переломи, від яких жінка померла.

За цим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 КК України - "Умисне вбивство").

Підозрюваного затримано.

Нагадаємо, у Сіверську чоловік через кілька місяців повідомив у поліцію про вбивство товариша.