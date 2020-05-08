В Житомирской области мужчина до смерти избил мать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В городе Малин Житомирской области мужчина до смерти избил мать. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Мужчина 1969 года рождение в нетрезвом виде поссорился со своей матерью (1937 года рождения).
Во время ссоры мужчина повалил ее с ног и начал бить руками и ногами. В результате он нанес ей множественные переломы, от которых женщина скончалась.
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - "Умышленное убийство").
Подозреваемый задержан.
Напомним, в Северске мужчина через несколько месяцев сообщил в полицию об убийстве товарища.