На Житомирщині автомобіль злетів з моста в річку
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 березня. УНН. Автомобіль злетів з моста в річку на Житомирщині. Про це повідомляє прес-служюа ДСНС області, передає УНН.
Подія сталась сьогодні вночі у смт Ємільчино, зі слів жінки-водія стало відомо, що рухаючись мостом над р.Убортю, вона не впоралась з керуванням та допустила перекидання авто в річку.
На момент прибуття рятувальників машина лежала на даху на камінні в річці.
Машину вдалось перевернути та витягнути, сама жінка-кермувальник не постраждала.
Нагадаємо, 3 березня у селі Терло Старосамбірського району на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус впав з моста в річку. Внаслідок ДТП водій госпіталізований з діагнозом “переохолодження”. До лікарні також доставлена його 68-річна матір, яка отримала гематому голови.
Тіло ще однієї пасажирки мікроавтобусу, 62-річної мешканки Доброміля, виявили за два кілометри від місця пригоди за течією річки. Його скеровано на судово-медичне дослідження. Також призначена низка інших експертиз.