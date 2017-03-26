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На Житомирщині автомобіль злетів з моста в річку

На Житомирщині автомобіль злетів з моста в річку

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 березня. УНН. Автомобіль злетів з моста в річку на Житомирщині. Про це повідомляє прес-служюа ДСНС області, передає УНН.

Подія сталась сьогодні вночі у смт Ємільчино, зі слів жінки-водія стало відомо, що рухаючись мостом над р.Убортю, вона не впоралась з керуванням та допустила перекидання авто в річку.

На момент прибуття рятувальників машина лежала на даху на камінні в річці.

Машину вдалось перевернути та витягнути, сама жінка-кермувальник не постраждала.

Нагадаємо, 3 березня у селі Терло Старосамбірського району на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус впав з моста в річку. Внаслідок ДТП водій госпіталізований з діагнозом “переохолодження”. До лікарні також доставлена його 68-річна матір, яка отримала гематому голови.

Тіло ще однієї пасажирки мікроавтобусу, 62-річної мешканки Доброміля, виявили за два кілометри від місця пригоди за течією річки. Його скеровано на судово-медичне дослідження. Також призначена низка інших експертиз.

Українські Національні Новини

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