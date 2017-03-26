В Житомирской области автомобиль слетел с моста в реку

Событие произошло сегодня ночью в пгт Емильчино, по словам женщины-водителя стало известно, что двигаясь по мосту над р.Убортю, она не справилась с управлением и допустила опрокидывание авто в реку.

На момент прибытия спасателей машина лежала на крыше на камнях в реке.

Машину удалось перевернуть и вытянуть, сама женщина-водитель не пострадала.

Напомним, 3 марта в селе Терло Старосамборского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус упал с моста в реку. В результате ДТП водитель госпитализирован с диагнозом “переохлаждение”. В больницу также доставлена его 68-летняя мать, которая получила гематому головы.

Тело еще одной пассажирки микроавтобуса, 62-летней жительницы Добромиля, обнаружили в двух километрах от места происшествия по течению реки. Его направили на судебно-медицинское исследование. Также назначен ряд других экспертиз.