На Житомирщині агента ФСБ Росії засудили до 8 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. 22-річний житель Житомирської області отримав вирок за співпрацю із ФСБ РФ. Його засуджено до 8 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на повідомлення Служби безпеки України.
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“Вироком Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області до 8 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ у квітні цього року”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України.
За даними досудового розслідування, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону.
Повідомляється, що виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:
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- проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України на території Житомирської області;
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- підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.
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- Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО.
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Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо, відзначили в СБУ.
“З часу затримання і дотепер зловмисник постійно перебував під вартою”, — додали в СБУ.
Нагадаємо
У липні 2020 року до аналогічного терміну — 8 років ув’язнення — засудили агента російської спецслужби ФСБ, який збирав дані про розробку українського ракетного комплексу “Нептун”.