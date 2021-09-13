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На Житомирщині агента ФСБ Росії засудили до 8 років ув'язнення

На Житомирщині агента ФСБ Росії засудили до 8 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 16959 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. 22-річний житель Житомирської області отримав вирок за співпрацю із ФСБ РФ. Його засуджено до 8 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Цитата

“Вироком Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області до 8 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ у квітні цього року”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними досудового розслідування, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону.

Повідомляється, що виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:

  • проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України на території Житомирської області;
  • підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.
  • Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО.

Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо, відзначили в СБУ.

“З часу затримання і дотепер зловмисник постійно перебував під вартою”, — додали в СБУ.

Нагадаємо

У липні 2020 року до аналогічного терміну — 8 років ув’язнення — засудили агента російської спецслужби ФСБ, який збирав дані про розробку українського ракетного комплексу “Нептун”.

Українські Національні Новини

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