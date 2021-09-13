На Житомирщине агента ФСБ России приговорили к 8 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. 22-летний житель Житомирской области получил приговор за сотрудничество с ФСБ РФ. Он приговорен к 8 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.
Цитата
“Приговором Бердичевского горрайонного суда Житомирской области к 8 годам лишения свободы приговорен агента ФСБ РФ, задержанного сотрудниками контрразведки СБУ в апреле этого года”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона.
Сообщается, что выполняя поручения российских кураторов, злоумышленник:
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- проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВС Украины на территории Житомирской области;
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- подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.
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- Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО.
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В частности, речь идет о местах их обитания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и т.д., отметили в СБУ.
“С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей”, — добавили в СБУ.
Напомним
В июле 2020 году до аналогичного срока — 8 лет заключения — осудили агента российской спецслужбы ФСБ, собирал данные о разработке украинского ракетного комплекса “Нептун”.