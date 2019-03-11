На завтра на Лівобережжі оголосили штормове попередження

"12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Криму та Приазов'ї значні опади у вигляді снігу та дощу", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, завтра у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів.



Синоптики додали, що в наступні дві доби в більшості областей без опадів, лише 13 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму, 14 березня в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні, в четвер і на заході країни вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.