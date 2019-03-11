На завтра на Левобережье объявили штормовое предупреждение

"12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с, днем в Крыму и Приазовье значительные осадки в виде снега и дождя", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, завтра в западных и северных областях небольшой мокрый снег, в южной и юго-восточной части умеренный мокрый снег и дождь, днем в Приазовье местами значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков.



Синоптики добавили, что в последующие двое суток в большинстве областей без осадков, лишь 13 февраля в восточных областях, Приазовье и Крыму, 14 марта в западных областях небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, на юге, в четверг и на западе страны ночью около 0°, днем 6-11 ° тепла.