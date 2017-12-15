На заводі у Тернополі стався вибух, постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Тернополі на території комбінату “Будіндустрія” стався вибух, після чого частково зруйнувався залізобетонний дах. Внаслідок інциденту постраждав працівник цеху. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
Повідомляється, що вчора, 14 грудня, о 19:20 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, в районі вулиці Поліської було чути гучний звук, схожий на вибух. Після цього на місце виклику було направлено рятувальників.
“Як було встановлено, на території комбінату „Будіндустрія“, в бетонно-формувальному цеху даного підприємства, відбувся вибух газової суміші, в результаті чого сталось часткове руйнування залізобетонного даху, на площі близько 576 м.кв. (24×24 м). Під завалами бетонних конструкцій опинився працівник цеху, громадянин 1951 року народження, житель м. Тернопіль”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що місце події та зону можливих руйнувань було огороджено та освітлено. О 20:55 потерпілого витягнули з-під завалу та передали працівникам центру екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його в реанімаційне відділення Тернопільської міської лікарні № 1.
Як повідомили у ДСНС, ймовірною причиною вибуху стало порушення технологічного процесу.
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